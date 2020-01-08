Рабочая неделя в Киеве началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. По состоянию на 8:30 на дорогах в центре Киева заметное осложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспектах Леся Курбаса, Победы и на бульваре Тараса Шевченко. Движение затруднено на улицах Жилянской, Михаила Грушевского.
Кроме того, затруднено движение Воздухофлотским проспектом, бульваром Тараса Шевченко, улицами Саксаганского, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской.
На левом берегу Киева пробки образовались на улице Днепровская набережная и улицах Андрея Малышко, Попудренко, а также Космической.
Движение на мостах - Южном, Северном, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега. На Дарницком мосту можно проехать свободно.
Напомним, в Украине до 12 января погода будет меняться, можно ожидать дождь и мокрый снег.