Синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня

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КИЇВ. 7 січня. УНН. В Україні до 12 січня погода буде змінюватися, можна очікувати дощ та мокрий сніг. Про це УНН повідомили в Укргідромедцентрі.

"Прогноз погоди по Україні на добу 8 січня - хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах, крім південної та центральної частини, місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, у західних та північних областях південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, у Карпатах 10-15° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла", - йдеться у повідомленні.

Вдень 9 січня у західних і в північних та центральних областях невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів. Температура вночі у західних та північних областях 1-6° морозу, на решті території 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах вночі 10-15° морозу, вдень 2-7° морозу.

"10 січня без істотних опадів, лише вночі у східній частині, вдень на заході невеликі опади; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на сході та в Карпатах до 5° морозу, вдень 0-5° тепла. На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. на 11-12 січня. 11 січня часом дощ та мокрий сніг", - йдеться у повідомленні.

У неділю 12 січня без опадів, лише у східній та південній частинах невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі від 4° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

Нагадаємо, в українських Карпатах висота снігового покрову подекуди становить до 61 сантиметру.

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