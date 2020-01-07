Синоптики дали прогноз погоды до конца недели

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113026 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117407 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115860 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 131871 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106735 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108753 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108643 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131961 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130720 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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КИЕВ. 7 января. УНН. В Украине до 12 января погода будет меняться, можно ожидать дождь и мокрый снег. Об этом УНН сообщили в Укргидромедцентре.

"Прогноз погоды по Украине на сутки 8 января - облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах, кроме южной и центральной части, местами гололед. Ветер северо-восточный, в западных и северных областях юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, в Карпатах 10-15° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла", - говорится в сообщении.

Днем 9 января в западных и в северных и центральных областях небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью в западных и северных областях 1-6° мороза, на остальной территории 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах ночью 10-15° мороза, днем 2-7° мороза.

"10 января без существенных осадков, лишь ночью в восточной части, днем на западе небольшие осадки, температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на востоке и в Карпатах до 5° мороза, днем 0-5° тепла. На дорогах страны, кроме юга, местами гололед. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. на 11-12 января. 11 января временами дождь и мокрый снег", - говорится в сообщении.

В воскресенье, 12 января без осадков, лишь в восточной и южной частях небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.

Напомним, в украинских Карпатах высота снежного покрова местами составляет до 61 сантиметра.

Украинские Национальные Новости

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