Синоптики дали прогноз погоды до конца недели
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. В Украине до 12 января погода будет меняться, можно ожидать дождь и мокрый снег. Об этом УНН сообщили в Укргидромедцентре.
"Прогноз погоды по Украине на сутки 8 января - облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах, кроме южной и центральной части, местами гололед. Ветер северо-восточный, в западных и северных областях юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, в Карпатах 10-15° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла", - говорится в сообщении.
Днем 9 января в западных и в северных и центральных областях небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью в западных и северных областях 1-6° мороза, на остальной территории 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах ночью 10-15° мороза, днем 2-7° мороза.
"10 января без существенных осадков, лишь ночью в восточной части, днем на западе небольшие осадки, температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на востоке и в Карпатах до 5° мороза, днем 0-5° тепла. На дорогах страны, кроме юга, местами гололед. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. на 11-12 января. 11 января временами дождь и мокрый снег", - говорится в сообщении.
В воскресенье, 12 января без осадков, лишь в восточной и южной частях небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.
Напомним, в украинских Карпатах высота снежного покрова местами составляет до 61 сантиметра.