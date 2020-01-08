Робочий тиждень у Києві розпочався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Станом на 8:30 на дорогах в центрі Києва помітне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Стоїть в заторах Велика Окружна, затори утворились на проспектах Леся Курбаса, Перемоги та на бульварі Тараса Шевченка. Рух ускладнено на вулицях Жилянській, Михайла Грушевського.
Окрім того, ускладнено рух Повітрофлотським проспектом, бульваром Тараса Шевченка, вулицями Саксаганського, Набережно-Хрещатицькою, Набережно-Рибальською.
На лівому березі Києва затори утворилися на вулиці Дніпровська набережна та вулицях Андрія Малишка, Попудренка, а також Космічній.
Рух на мостах - Південному, Північному, Патона та Метро - ускладнено в напрямку правого берега. На Дарницьким мостом можна проїхати вільно.
Нагадаємо, в Україні до 12 січня погода буде змінюватися, можна очікувати дощ та мокрий сніг.