СНБО утвердил Стратегии информационной и биологической безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Совет национальной безопасности и обороны одобрил Стратегию биобезопасности и биологической защиты и Стратегию информационной безопасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СНБО.
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“Целью одобренной на заседании Стратегии биобезопасности и биологической защиты, сказал Секретарь СНБО, является поэтапное создание единой системы биобезопасности и биологической защиты с учетом актуальных угроз”, — говорится в сообщении.
Детали
Говоря о еще одной одобренной сегодня Стратегии — информационной безопасности, Секретарь СНБО Украины отметил, что этот документ является крайне актуальным в связи с ростом количества специальных информационных операций со стороны Российской Федерации.
Дополнение
На сегодняшнем заседании Совет национальной безопасности и обороны Украины впервые в истории независимой Украины утвердил План обороны Украины.