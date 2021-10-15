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СНБО утвердил Стратегии информационной и биологической безопасности

СНБО утвердил Стратегии информационной и биологической безопасности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 октября. УНН. Совет национальной безопасности и обороны одобрил Стратегию биобезопасности и биологической защиты и Стратегию информационной безопасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СНБО.

Цитата

“Целью одобренной на заседании Стратегии биобезопасности и биологической защиты, сказал Секретарь СНБО, является поэтапное создание единой системы биобезопасности и биологической защиты с учетом актуальных угроз”, — говорится в сообщении.

Детали

Говоря о еще одной одобренной сегодня Стратегии — информационной безопасности, Секретарь СНБО Украины отметил, что этот документ является крайне актуальным в связи с ростом количества специальных информационных операций со стороны Российской Федерации.

Дополнение

На сегодняшнем заседании Совет национальной безопасности и обороны Украины впервые в истории независимой Украины утвердил План обороны Украины.

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