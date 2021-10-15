Радбез затвердив План оборони України

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“Було затверджено вперше в історії незалежної України план оборони України. Цей документ дає чіткі відповіді на ті виклики, які стоять перед Україною”, — сказав Данілов.

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Рада національної безпеки і оборони України схвалила збільшення бюджету сектору оборони і безпеки на 2022 рік. У Державному бюджеті на 2022 рік запланований обсяг фінансування 5,95% від ВВП.

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