Совбез утвердил План обороны Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины впервые в истории независимой Украины утвердил План обороны Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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"Был утвержден впервые в истории независимой Украины план обороны Украины. Этот документ дает четкие ответы на те вызовы, которые стоят перед Украиной ", - сказал Данилов.
Ранее
Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил увеличение бюджета сектора обороны и безопасности на 2022. В Государственном бюджете на 2022 запланированный объем финансирования 5,95% от ВВП.
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