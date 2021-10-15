РНБО затвердила Стратегії інформаційної та біологічної безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Рада національної безпеки і оборони схвалила Стратегію біобезпеки та біологічного захисту і Стратегію інформаційної безпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на РНБО.
Цитата
“Метою схваленої на сьогоднішньому засіданні Стратегії біобезпеки та біологічного захисту, сказав Секретар РНБО, є поетапне створення єдиної системи біобезпеки та біологічного захисту з урахуванням актуальних загроз”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Говорячи про ще одну схвалену сьогодні Стратегію — інформаційної безпеки, Секретар РНБО України зазначив, що цей документ є вкрай актуальним з огляду на зростання кількості спеціальних інформаційних операцій з боку Російської Федерації.
Доповнення
На сьогоднішньому засіданні Рада національної безпеки і оборони України вперше в історії незалежної України затвердила План оборони України.