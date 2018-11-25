СНБО состоится в 00 часов сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Заседание СНБО на котором будет обсуждаться вопрос введения правового режима "военного состояния" состоится в 24 часов. Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент УНН.
Военный кабинет предложил СНБО ввести военное положение.
"Заслушав доклад начальника Генштаба и министра обороны о событиях, которые произошли в районе Керченского пролива, военный кабинет констатировал, что нападение российских военных на корабли ВМС - есть ни что иное, как акт военной агрессии. Предложено заседание СНБО для объявления правового режима" военного положения ".
Заседание СНБО состоится сегодня в 24 часов", - сообщил Турчинов.
Как сообщал УНН, в Керченском проливе российские корабли в ультимативной форме требовал от корабельной группы ВМС ВС Украины остановиться под угрозой применения оружия.
Напомним, сегодня утром Пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.
Ориентировочно в 20 часов российские корабли совершили обстрел украинских судов. Ранены шесть украинских моряков.