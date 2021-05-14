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СНБО сегодня соберется на заседание

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует сегодня, 14 мая, собраться на заседание. Об этом журналисту УНН сообщил информированный источник.

СНБО сегодня соберется на заседание

Собеседник УНН сообщил, что заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится 14 мая в 16:00.

Дополнение

В конце апреля Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации с безопасностью на административной черте с временно оккупированной территорией Крыма.

Как сообщал ранее УНН, Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит пакет санкций в отношении 5 действующих народных депутатов Украины.

СНБО начало работать в "турборежиме" с начала февраля. Он уже ввел санкции против ряда лиц, в том числе украинских политиков, иностранцев, контрабандистов.

Что касается последних, то Президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о введении персональных санкций в отношении лиц, которых можно назвать "топ-десяткой украинской контрабанды".

Позже СНБО принял новый пакет санкций против контрабандистов. Санкции применяются в отношении 12 человек.

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