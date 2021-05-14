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РНБО сьогодні збереться на засідання

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України планує сьогодні, 14 травня, зібратися на засідання. Про це журналісту УНН повідомило проінформоване джерело.

РНБО сьогодні збереться на засідання

Співрозмовник УНН повідомив, що засідання Ради національної безпеки і оборони України відбудеться 14 травня о 16:00.

Доповнення

У кінці квітня Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві РНБО підготувати найближчим часом засідання Ради національної безпеки і оборони щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму.

Як повідомляв раніше УНН, Рада національної безпеки і оборони України готує пакет санкцій стосовно 5 чинних народних депутатів України.

РНБО почала працювати у "турборежимі" з початку лютого. Вона вже ввела санкції проти низки осіб, у тому числі українських політиків, іноземців, контрабандистів.

Щодо останніх, то Президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони України ухвалила рішення щодо запровадження персональних санкцій щодо осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.

Згодом РНБО ухвалила новий пакет санкцій проти контрабандистів. Санкції застосовуються до 12 осіб.

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