Зеленський доручив готувати засідання РНБО щодо безпекової ситуації на адмінмежі з Кримом

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Як повідомили в Офісі, під час робочої поїздки до Херсонської області Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях.

Секретар РНБО доповів про безпекову ситуацію на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом та у вказаних областях.

Учасники наради обговорили оперативну обстановку у цих регіонах і готовність сил до реагування на можливе загострення ситуації.

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"За результатами наради Президент України доручив секретареві РНБО підготувати найближчим часом засідання Ради національної безпеки і оборони", - повідомили в Офісі.

Нарощування військ РФ біля кордонів України

Посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною в останні тижні викликало стурбованість Євросоюзу і США. За даними керівництва ЄС, Росія розмістила біля кордонів України і в включеному Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Президент України Володимир Зеленський закликав США і Європу допомогти відбити агресію РФ. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. Москва 22 квітня оголосила про відвід військ.