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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 188801 просмотра

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2 марта, 18:35 • 273161 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Зеленский поручил готовить заседание СНБО по ситуации безопасности на админчерте с Крымом

Зеленский поручил готовить заседание СНБО по ситуации безопасности на админчерте с Крымом

Киев  •  УНН

 • 16227 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма. Об этом сообщили УНН в Офисе Президента.

Детали

Как сообщили в Офисе, во время рабочей поездки в Херсонскую область Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

Секретарь СНБО доложил о ситуации с безопасностью на админчертах с временно оккупированным Крымом и в указанных областях.

Участники совещания обсудили оперативную обстановку в этих регионах и готовность сил к реагированию на возможное обострение ситуации.

Цитата

"По результатам совещания Президент Украины поручил секретарю СНБО подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны", - сообщили в Офисе.

Наращивание войск РФ у границ Украины

Усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной в последние недели вызвало обеспокоенность Евросоюза и США. По данным руководства ЕС, Россия разместила у границ Украины и в анексированном Крыму более 100 тыс. военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США и Европу помочь отразить агрессию РФ. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". Москва 22 апреля объявила об отвод войск.

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