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СНБО приняло решение о создании боеприпасов и продуктов специальной химии на следующие пять лет

Киев • УНН

 • 7614 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о создании и освоении производства боеприпасов и продуктов специальной химии на период до 2021 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"... Решением СНБО Украины предусмотрено начать "Государственную целевую программу создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии на период до 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что Кабинету министров Украины поручено с учетом недофинансирования Государственного оборонного заказа в 2016 году внести соответствующие коррективы в "Государственную целевую оборонную программу развития вооружения и военной техники на период до 2020 года".

Как сообщал УНН, СНБО поручил Кабмину утвердить основные показатели государственного оборонного заказа на 2017 год.

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