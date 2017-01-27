СНБО приняло решение о создании боеприпасов и продуктов специальной химии на следующие пять лет

"... Решением СНБО Украины предусмотрено начать "Государственную целевую программу создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии на период до 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что Кабинету министров Украины поручено с учетом недофинансирования Государственного оборонного заказа в 2016 году внести соответствующие коррективы в "Государственную целевую оборонную программу развития вооружения и военной техники на период до 2020 года".

Как сообщал УНН, СНБО поручил Кабмину утвердить основные показатели государственного оборонного заказа на 2017 год.