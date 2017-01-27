СНБО приняло решение о создании боеприпасов и продуктов специальной химии на следующие пять лет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о создании и освоении производства боеприпасов и продуктов специальной химии на период до 2021 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"... Решением СНБО Украины предусмотрено начать "Государственную целевую программу создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии на период до 2021 года", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что Кабинету министров Украины поручено с учетом недофинансирования Государственного оборонного заказа в 2016 году внести соответствующие коррективы в "Государственную целевую оборонную программу развития вооружения и военной техники на период до 2020 года".
Как сообщал УНН, СНБО поручил Кабмину утвердить основные показатели государственного оборонного заказа на 2017 год.