РНБО прийняло рішення про створення боєприпасів та продуктів спеціальної хімії на наступні п’ять років
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Під час засідання Ради національної безпеки і оборони України було прийнято рішення про створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії на період до 2021 року, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО.
"…рішенням РНБО України передбачено розпочати "Державну цільову програму створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії на період до 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що Кабінету міністрів України доручено з урахуванням недофінансування Державного оборонного замовлення у 2016 році внести відповідні корективи до "Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки на період до 2020 року".
Як повідомляв УНН, РНБО доручила Кабміну затвердити основні показники державного оборонного замовлення на 2017 рік.