Рождество отменить нельзя: во Львове установят 18-метровую елку, но откажутся от гуляний
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В этом году Рождество во Львове будет проходить в адаптированном к карантинным нормам формате. Как отметил во время брифинга заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко, город откажется от проведения крупных мероприятий, однако новогоднюю елку, шопку и Дидуха будет установлено, передает УНН со ссылкой на сообщение Львовского городского совета.
"Львов готовится к проведению Нового года и Рождества в особых условиях. В этом году они впервые будут проводиться не так, как обычно. Впервые будут осуществляться особые меры безопасности из-за карантинных ограничений. Однако мы понимаем, что этот рождественский период имеет важные традиции и они будут сохранены.
Мы уже завершаем заключать соглашение о главной елке Львова. Она будет привезена из Дрогобычского района, села Опакы. Ее высота - 18 метров. Для ее украшения будет использовано освещение по образцу прошлого года. Начнут ее устанавливать 13 декабря, а засветят традиционно 18 декабря.
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Отмечу, что город откажется от проведения масштабных событий, как это было раньше, и призываем различные организации также отказаться от крупных мероприятий. Зато главный акцент будет на проведении меньших мероприятий, небольших локациях, которые все равно позволят людям почувствовать дух Рождества. Речь идет об установлении рождественской шопки, Дидуха, и тому подобное.
Рождество отменить невозможно, поэтому мы делаем все возможное, чтобы праздники во Львове прошли безопасно. Все имеют общую ответственность за ценность человеческой жизни", - рассказал Андрей Москаленко.
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Также заместитель городского головы рассказал, что на сегодня решение о проведении рождественской ярмарки исполком не принимал. Возможно, в этом году ее и проведут, однако в переформатированном варианте.
Относительно катка на площади Рынок, то он будет работать по карантинными ограничениями: масочный режим, температурный скрининг, ограниченное количество людей. Сейчас его завершают монтировать и в течение недели он должен начать работать.
Как сообщал УНН, на елку и празднования Нового года в столице потратят до 30 млн грн.