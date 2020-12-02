Рождество отменить нельзя: во Львове установят 18-метровую елку, но откажутся от гуляний

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В этом году Рождество во Львове будет проходить в адаптированном к карантинным нормам формате. Как отметил во время брифинга заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко, город откажется от проведения крупных мероприятий, однако новогоднюю елку, шопку и Дидуха будет установлено, передает УНН со ссылкой на сообщение Львовского городского совета.