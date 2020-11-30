У Держлісагентстві розповіли, де в Україні продаватимуть найдешевші і найдорожчі новорічні ялинки

“Стала відома вартість новорічних ялинок для українців. Лісівники Україні активно готуються до Новорічно-Різдвяних свят. Невід’ємним атрибутом кожної домівки у зимові свята, звичайно є ялинка. Саме тому лісівниками вже розпочато роботу щодо реалізації “новорічних красунь” для потреб місцевого населення. Після 10 грудня в Україні відкриються ялинкові базари при державних лісогосподарських підприємствах. Лісівники планують реалізувати в Україні в 2020 році понад 500 тис. ялинок в асортименті”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що популярністю серед українців користуються: сосна звичайна, сосна Палласа (кримська), ялина європейська (смерека), ялина біла (ялиця). Середня ціна на ялинки в цьому році — 75 грн.

“Деревцята для головного свята року вирощують на спеціальних плантаціях або зрізають під час розчищення просік, смуг відведення ліній електропередачі”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що найдешевші ялинки будуть у Харкові - 45 грн, а найдорожчі - у Івано-Франківську - 120 грн.

Нагадаємо, Держлісагентство закликає українців купувати живі ялинки.