Держлісагентсво закликає українців купувати живі ялинки: якою буде цьогорічна ціна
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Українців закликають купувати живі ялинки замість штучних, адже це екологічно безпечні дерева. Цього року підприємства підготували до продажу 500 тис. дерев. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного агентства лісових ресурсів України.
"Головні атрибути новорічних свят були вирощені підприємствами галузі на спеціально відведених для цього плантаціях. Якщо любиш ліс, то варто купувати живе новорічне дерево. По-перше, це екологічно безпечні дерева, по друге – це важлива стаття заробітку для державного лісогосподарського підприємства, і по-третє – всі європейські країни та жителі перевагу надають саме живим новорічним деревам", - заявив голова Держлісагентства Василь Кузьович.
Зазначається, що цього року підприємства мають намір заготовити і реалізувати новорічних ялинок в обсязі 500 тисяч.
"Це міф, що нібито купуючи пластикову ялинку ти зберігаєш дерево. Ліс – відновлювальний ресурс і ялинки, які вирощуються на спеціальних плантаціях роблять свій внесок в очищення повітря і його насичення киснем", - додав Кузьович.
Зазначається, що найближчим часом повсюди почнуть відкриватися ялинкові базари. Відпускна гуртова ціна за одне дерево становитиме в середині 75 гривень. Ялинка від 1 до 2-х метрів буде відпускатися лісгоспами за ціною від 47 до 120 грн грн. Таким чином, вартість самого затребуваного на споживчому ринку сегмента товару не змінилася.
"А ось вже з подальшим зростанням самих новорічних красунь виросли і розцінки. Лісові красуні висотою від 2 до 3 метрів підприємства, підпорядковані Державному агентству лісових ресурсів України, реалізують в межах 150 гривень", - додали в повідомленні.
Нагадаємо, у Вінниці в цьому році не буде головної ялинки через тривожну ситуацію з розповсюдженням коронавірусу.
Як повідомляв УНН раніше, цьогорічна головна ялинка країни на Софійській площі у столиці буде штучною, її ж планують використовувати і в наступні роки.