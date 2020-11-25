Держлісагентсво закликає українців купувати живі ялинки: якою буде цьогорічна ціна

"Головні атрибути новорічних свят були вирощені підприємствами галузі на спеціально відведених для цього плантаціях. Якщо любиш ліс, то варто купувати живе новорічне дерево. По-перше, це екологічно безпечні дерева, по друге – це важлива стаття заробітку для державного лісогосподарського підприємства, і по-третє – всі європейські країни та жителі перевагу надають саме живим новорічним деревам", - заявив голова Держлісагентства Василь Кузьович.

Зазначається, що цього року підприємства мають намір заготовити і реалізувати новорічних ялинок в обсязі 500 тисяч.

"Це міф, що нібито купуючи пластикову ялинку ти зберігаєш дерево. Ліс – відновлювальний ресурс і ялинки, які вирощуються на спеціальних плантаціях роблять свій внесок в очищення повітря і його насичення киснем", - додав Кузьович.

Зазначається, що найближчим часом повсюди почнуть відкриватися ялинкові базари. Відпускна гуртова ціна за одне дерево становитиме в середині 75 гривень. Ялинка від 1 до 2-х метрів буде відпускатися лісгоспами за ціною від 47 до 120 грн грн. Таким чином, вартість самого затребуваного на споживчому ринку сегмента товару не змінилася.

"А ось вже з подальшим зростанням самих новорічних красунь виросли і розцінки. Лісові красуні висотою від 2 до 3 метрів підприємства, підпорядковані Державному агентству лісових ресурсів України, реалізують в межах 150 гривень", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, у Вінниці в цьому році не буде головної ялинки через тривожну ситуацію з розповсюдженням коронавірусу.

Як повідомляв УНН раніше, цьогорічна головна ялинка країни на Софійській площі у столиці буде штучною, її ж планують використовувати і в наступні роки.