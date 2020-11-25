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Гослесагентсво призывает украинцев покупать живые елки: какой будет нынешняя цена

Гослесагентсво призывает украинцев покупать живые елки: какой будет нынешняя цена

Киев  •  УНН

 • 20923 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Украинцев призывают покупать живые елки вместо искусственных, ведь это экологически безопасные деревья. В этом году предприятия подготовили к продаже 500 тыс. деревьев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

"Главные атрибуты новогодних праздников были выращены предприятиями отрасли на специально отведенных для этого плантациях. Если любишь лес, то стоит покупать живое новогоднее дерево. Во-первых, это экологически безопасные деревья, во-вторых - это важная статья заработка для государственного лесохозяйственного предприятия, и в третьих - все европейские страны и жители предпочтение отдают именно живым новогодним деревьям", - заявил глава Гослесагентства Василий Кузевич.

Отмечается, что в этом году предприятия намерены заготовить и реализовать новогодних елок в объеме 500 тысяч.

"Это миф, что якобы покупая пластиковую елку ты сохраняешь дерево. Лес - восстановительный ресурс и елки, которые выращиваются на специальных плантациях вносят свой вклад в очистку воздуха и его насыщение кислородом", - добавил Кузевич.

Отмечается, что в ближайшее время повсеместно начнут открываться елочные базары. Отпускная оптовая цена за одно дерево составит в среднем 75 гривен. Елка от 1 до 2-х метров будет отпускаться лесхозами по цене от 47 до 120 грн грн. Таким образом, стоимость самого востребованного на потребительском рынке сегмента товара не изменилась.

"А вот уже с последующим ростом самих новогодних красавиц выросли и расценки. Лесные красавицы высотой от 2 до 3 метров предприятия, подчиненные Государственному агентству лесных ресурсов Украины, реализуют в пределах 150 гривен", - добавили в сообщении.

Напомним, в Виннице в этом году не будет главной елки из-за тревожной ситуации с распространением коронавируса.

Как сообщал УНН ранее, нынешняя главная елка страны на Софийской площади в столице будет искусственной, ее же планируют использовать и в последующие годы.

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