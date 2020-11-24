Вінниця через COVID-19 залишиться без головної ялинки

“В цьому році головної вінницької ялинки в Центральному парку ім. Леонтовича не буде, а святкові заходи будуть перенесені в онлайн-формат. Але ми збережемо традицію святкової ілюмінації на магістральних вулицях та прикрашення центру міста. Та обов’язково встановимо на Майдані Незалежності вертеп, як ми це робили в минулі роки”, — написав Моргунов.

Він зазначив, що таке рішення підтримала частина вінничан, які зареєстрували кілька петицій з цього приводу. У місті тривожна ситуація щодо розповсюдження коронавірусу, тому було ухвалення рішення про інший підхід до святкування Нового Року.

Нагадаємо, цьогорічна головна ялинка країни на Софійській площі у столиці буде штучною, її ж планують використовувати і в наступні роки.

У Львові в рамках відзначення новорічних та різдвяних свят заплановане встановлення святкової міської ялинки, проведення інших заходів та публічних подій буде залежати від епідеміологічної ситуації.