Винница из-за COVID-19 останется без главной елки

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 30324 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 49487 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 62752 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 76576 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 110033 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 112815 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125229 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156067 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Винница из-за COVID-19 останется без главной елки

Винница из-за COVID-19 останется без главной елки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Виннице в этом году не будет главной елки из-за тревожной ситуации с распространением коронавируса. Об этом написал в Facebook мэр города Сергей Моргунов, передает УНН.

"В этом году главной винницкой елки в Центральном парке им. Леонтовича не будет, а праздничные мероприятия будут перенесены в онлайн-формат. Но мы сохраним традицию праздничную иллюминацию на магистральных улицах и украшения центра города. И обязательно установим на Майдане Независимости вертеп, как мы это делали в прошлые годы", - написал Моргунов.

Он отметил, что такое решение поддержала часть винничан, которые зарегистрировали несколько петиций по этому поводу. В городе тревожная ситуация по распространению коронавируса, поэтому было принятие решения о другом подходе к празднованию Нового Года.

Напомним, нынешняя главная елка страны на Софийской площади в столице будет искусственной, ее же планируют использовать и в последующие годы.

Во Львове в рамках празднования новогодних и рождественских праздников запланировано установление праздничной городской елки, проведение других мероприятий и публичных событий будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Украинские Национальные Новости

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