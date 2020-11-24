Винница из-за COVID-19 останется без главной елки

"В этом году главной винницкой елки в Центральном парке им. Леонтовича не будет, а праздничные мероприятия будут перенесены в онлайн-формат. Но мы сохраним традицию праздничную иллюминацию на магистральных улицах и украшения центра города. И обязательно установим на Майдане Независимости вертеп, как мы это делали в прошлые годы", - написал Моргунов.

Он отметил, что такое решение поддержала часть винничан, которые зарегистрировали несколько петиций по этому поводу. В городе тревожная ситуация по распространению коронавируса, поэтому было принятие решения о другом подходе к празднованию Нового Года.

Напомним, нынешняя главная елка страны на Софийской площади в столице будет искусственной, ее же планируют использовать и в последующие годы.

Во Львове в рамках празднования новогодних и рождественских праздников запланировано установление праздничной городской елки, проведение других мероприятий и публичных событий будет зависеть от эпидемиологической ситуации.