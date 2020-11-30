В Гослесагентстве рассказали, где в Украине будут продавать самые дешевые и самые дорогие новогодние елки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Государственное агентство лесных ресурсов Украины сообщило, какова будет стоимость новогодних елок для украинцев. Так, самые дешевые елки будут в Харькове - 45 грн, а самые дорогие - в Ивано-Франковске - 120 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу агентства в Facebook.
"Стала известна стоимость новогодних елок для украинцев. Лесоводы Украины активно готовятся к новогодне-рождественским праздникам. Неотъемлемым атрибутом каждого дома в зимние праздники, обычно является елка. Именно поэтому лесоводами уже начата работа по реализации "новогодних красавиц" для нужд местного населения. После 10 декабря в Украине откроются елочные базары при государственных лесохозяйственных предприятиях. Лесоводы планируют реализовать в Украине в 2020 году более 500 тыс. елок в ассортименте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что популярностью среди украинцев пользуются: сосна обыкновенная, сосна Палласа (крымская), ель европейская (ель), ель белая (пихта). Средняя цена на елки в этом году - 75 грн.
"Деревца для главного праздника года выращивают на специальных плантациях или срезают при расчистке просек, полос отвода линий электропередачи", - указано в сообщении.
Сообщается, что самые дешевые елки будут в Харькове - 45 грн, а самые дорогие - в Ивано-Франковске - 120 грн.
Напомним, Гослесагентство призывает украинцев покупать живые елки .