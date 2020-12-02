Різдво скасувати не можна: у Львові встановлять 18-метрову ялинку, але відмовляться від гулянь
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Цьогоріч Різдво у Львові буде відбуватись в адаптованому до карантинних норм форматі. Як зазначив під час брифінгу заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, місто відмовиться від проведення великих заходів, проте новорічну ялинку, шопку та Дідух буде встановлено, передає УНН із посиланням на повідомлення Львівської міської ради.
“Львів готується до проведення Нового року та Різдва в особливих умовах. Цьогоріч вони вперше проводитимуться не так, як завжди. Вперше будуть здійснюватися особливі заходи безпеки через карантинні обмеження. Однак ми розуміємо, що цей різдвяний період має важливі традиції і їх буде збережено.
Ми вже завершуємо укладати угоду щодо головної ялинки Львова. Вона буде привезена з Дрогобицького району, села Опаки. Її висота — 18 метрів. Для її прикрашання буде використано освітлення за зразком минулого року. Розпочнуть її встановлювати 13 грудня, а засвічення традиційно відбудеться 18 грудня.
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Наголошу, що місто відмовиться від проведення масштабних подій, як це було раніше, і закликаємо різноманітні організації також відмовитись від великих заходів. Натомість головний акцент буде на проведенні менших заходів, невеликих локаціях, які все одно дадуть змогу людям відчути дух Різдва. Мова йде про встановлення різдвяної шопки, Дідуха, тощо.
Різдво скасувати неможливо, тому ми робимо все можливе, що свята у Львові пройшли безпечно. Всі мають спільну відповідальність за цінність людського життя”, — розповів Андрій Москаленко.
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Також заступник міського голови розповів, що станом на сьогодні рішення про проведення різдвяного ярмарку виконком не приймав. Можливо, цьогоріч його й проведуть, проте у переформатованому варіанті.
Щодо ковзанки на площі Ринок, то вона буде працювати згідно з карантинними обмеженнями: масковий режим, температурний скринінг, обмежена кількість людей. Зараз її завершують монтувати і впродовж тижня вона б мала почати працювати.
Як повідомляв УНН, на ялинку і святкування Нового року в столиці витратять до 30 млн грн.