Ровенская полиция задержала молодого человека, который порезал прохожего
Киев • УНН
РОВНО-Киев. 3 декабря. УНН. На Волыни следователи разыскали ранее судимого 24-летнего жителя Ровенского города Вараш, который напал с ножом на местного жителя, а уже потом совершил разбой в магазине. Об этом сообщает отдел коммуникации управления НП в Ровенской области, передает УНН.
В Вараш молодой ножом ударил прохожего в туловище после словесной перепалки. 22-летнего пострадавшего с проникающим ножевым ранением брюшной полости и кровотечением тяжелой степени госпитализирован в реанимационное отделение.
По факту умышленного тяжкого телесного повреждения по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины следователи открыли уголовное производство. Полицейские сразу начали поиски злоумышленника.
А уже около восьми утра на следующий день подозреваемый зашел в одно из кафе-баров города, угрожая ножом 57-летней кассирше, завладел деньгами в сумме 500 долларов и 9000 гривен.
Полицейские оперативно установили местонахождение нападающего, ранее судимый за разбой, мошенничество и хранение оружия. Мужчина освободился из мест лишения свободы два года назад, однако уже успел совершить ряд тяжких преступлений на Волыни, где находился в розыске.
Полицейские задержали злоумышленника в Киверцях и сразу доставили в Вараш для проведения следственных действий. У 24-летнего мужчины изъяли орудие преступления и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального Кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Следователи уже сообщили ему о подозрении в совершении разбоя по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. Теперь за содеянное злоумышленнику грозит до двенадцати лет за решеткой с конфискацией имущества.