Ровенская полиция задержала молодого человека, который порезал прохожего

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 90988 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 61965 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 108984 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 110295 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129286 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106158 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107896 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113182 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117404 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Киев  •  УНН

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РОВНО-Киев. 3 декабря. УНН. На Волыни следователи разыскали ранее судимого 24-летнего жителя Ровенского города Вараш, который напал с ножом на местного жителя, а уже потом совершил разбой в магазине. Об этом сообщает отдел коммуникации управления НП в Ровенской области, передает УНН.

В Вараш молодой ножом ударил прохожего в туловище после словесной перепалки. 22-летнего пострадавшего с проникающим ножевым ранением брюшной полости и кровотечением тяжелой степени госпитализирован в реанимационное отделение.

По факту умышленного тяжкого телесного повреждения по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины следователи открыли уголовное производство. Полицейские сразу начали поиски злоумышленника.

А уже около восьми утра на следующий день подозреваемый зашел в одно из кафе-баров города, угрожая ножом 57-летней кассирше, завладел деньгами в сумме 500 долларов и 9000 гривен.

Полицейские оперативно установили местонахождение нападающего, ранее судимый за разбой, мошенничество и хранение оружия. Мужчина освободился из мест лишения свободы два года назад, однако уже успел совершить ряд тяжких преступлений на Волыни, где находился в розыске.

Полицейские задержали злоумышленника в Киверцях и сразу доставили в Вараш для проведения следственных действий. У 24-летнего мужчины изъяли орудие преступления и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального Кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Следователи уже сообщили ему о подозрении в совершении разбоя по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. Теперь за содеянное злоумышленнику грозит до двенадцати лет за решеткой с конфискацией имущества.

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