Рівненська поліція затримала молодика, який порізав перехожого
Київ • УНН
РІВНЕ-КИІВ. 3 грудня. УНН. На Волині слідчі розшукали раніше судимого 24-річного жителя рівненського міста Вараш, який напав з ножем на місцевого чоловіка, а вже згодом скоїв розбій у магазині. Про це повідомляє відділ комунікації управління НП у Рівненській області, передає УНН.
У Вараші молодик ножем ударив перехожого в тулуб після словесної перепалки. 22-річного потерпілого з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини та кровотечею тяжкого ступеня госпіталізували у реанімаційне відділення.
За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України слідчі відкрили кримінальне провадження. Поліцейські відразу почали пошуки зловмисника.
А вже близько восьмої ранку наступного дня підозрюваний зайшов до одного з кафе-барів міста та, погрожуючи ножем 57-річній касирці, заволодів грошима в сумі 500 доларів та 9 тисяч гривень.
Поліцейські оперативно встановили місце перебування нападника, який раніше судимий за розбій, шахрайство і зберігання зброї. Чоловік звільнився з місць позбавлення волі два роки тому, однак вже встиг скоїти ряд тяжких злочинів на Волині, де перебував у розшуку.
Поліцейські затримали зловмисника у Ківерцях та відразу доправили у Вараш для проведення слідчих дій. У 24-річного чоловіка вилучили знаряддя злочину та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі вже повідомили йому про підозру у скоєнні розбою за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Тепер за скоєне зловмиснику загрожує до дванадцять років за гратами з конфіскацією майна.