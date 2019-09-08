Riverine-2019: военные моряки отработали тактические элементы по стандартам НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Военные моряки во время двусторонних украинского-румынских учений Riverine-2019 отработали тактические элементы по стандартам НАТО, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Сообщается, что двусторонние украинские-румынские обучения Riverine-2019 проводятся уже второй раз. Направлены они на укрепление региональной безопасности и улучшения взаимодействия между флотами Украины и Румынии.
"В течение трех дней военные моряки отработали тактические элементы по стандартам НАТО в составе многонациональных катерных тактических групп и повысили совместимость морской и береговой охраны двух стран по вопросам освещения надводной обстановки в акватории реки Дунай", - говорится в сообщении.
Также участники учений совершили тактические маневрирования, провели ряд обзорных операций, противоминные действия, поиск и спасение человека, упавшего за борт.
Напомним, военные учения Riverine-2019 проходили в период с 3 по 7 сентября.
От Военно-Морских Сил ВСУ в учениях приняли участие малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Вышгород", учебный катер "Смила" и вертолет Ми-14. От подразделений Морской охраны Государственной пограничной службы Украины - три катера.
Румынская сторона привлекла два бронированных патрульных катера, два речных тральщики и речной буксир для размещения штаба руководства обучения. Кроме того, от береговой обороны Румынии участвует 1 патрульный катер.