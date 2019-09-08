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Riverine-2019: військові моряки відпрацювали тактичні елементи за стандартами НАТО

Riverine-2019: військові моряки відпрацювали тактичні елементи за стандартами НАТО

Київ • УНН

 • 14696 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Військові моряки під час двосторонніх українсько-румунських навчань Riverine-2019 відпрацювали тактичні елементи за стандартами НАТО, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Повідомляється, що двосторонні українсько-румунські навчання Riverine-2019 проводяться вже вдруге. Спрямовані вони на зміцнення регіональної безпеки та покращення взаємодії між флотами України та Румунії.

"Упродовж трьох днів військові моряки відпрацювали тактичні елементи за стандартами НАТО у складі багатонаціональних катерних тактичних груп та підвищили взаємосумісність морської та берегової охорони двох країн із питань висвітлення надводної обстановки в акваторії річки Дунай", - йдеться в повідомленні.

Також учасники навчань здійснили тактичні маневрування, провели низку оглядових операцій, протимінні дії, пошук та рятування людини, що впала за борт.

Нагадаємо, військові навчання Riverine-2019 проходили в період з 3 по 7 вересня.

Від Військово-Морських Сил ЗСУ у навчаннях взяли участь малі броньовані артилерійські катери "Аккерман" та "Вишгород", навчальний катер "Сміла" та вертоліт Мі-14. Від підрозділів Морської охорони Державної прикордонної служби України – три катери.

Румунська сторона залучила два броньованих патрульних катери, два річкових тральщики та річковий буксир для розміщення штабу керівництва навчання. Крім того, від берегової оборони Румунії бере участь 1 патрульний катер.

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