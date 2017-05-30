Уровень преступности в Киевской области снизился за полгода на 20% - Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Уровень преступности в Киевской области снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на брифинге во время открытия сервисного центра МВД в Белой Церкви, передает корреспондент УНН.
"Относительно уровня преступности, то, например, в Киевской области этот уровень снизился за последние полгода на 20%. Также согласно возросло раскрытие преступлений, в том числе тяжких, убийств и ограблений", - сказал он.
Однако, подчеркнул А.Аваков, этот уровень еще не является удовлетворительным.
Он отметил, что пик преступности наблюдался в прошлом году, но октября 2016 ситуация постоянно улучшается.
"Я думаю, что мы исходим из самой низкой точки и идем вверх", - добавил он.
Напомним, Аваков пообещал к 50 сервисных центров МВД в Украине в этом году.