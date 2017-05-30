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Рівень злочинності на Київщині знизився за півроку на 20% - А.Аваков

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Рівень злочинності в Київській області знизився на 20% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Про це сьогодні сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на брифінгу під час відкриття сервісного центру МВС у Білій Церкві, передає кореспондент УНН.

Рівень злочинності на Київщині знизився за півроку на 20% - А.Аваков

“Щодо рівня злочинності, то, наприклад, у Київській області цей рівень знизився за останні півроку на 20%. Також відповідно зросло розкриття злочинів, в тому числі тяжких, убивств і пограбувань”, — сказав він.

Проте, наголосив А.Аваков, цей рівень ще не є задовільним.

Він зазначив, що пік злочинності спостерігався в минулому році, але з жовтня 2016 року ситуація постійно покращується.

“Я думаю, що ми виходимо з найнижчої точки і йдемо вверх”, — додав він.

Нагадаємо, А.Аваков пообіцяв до 50 сервісних центрів МВС в Україні цього року.

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