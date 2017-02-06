Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве вырос на 8,1%

$41.080.11
45.050.50
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 16940 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 58073 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 122146 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 127906 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 137765 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 153560 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 163860 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 125557 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139584 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190170 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
6.6м/с
49%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 14864 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 16877 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 14991 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 17525 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 11573 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 16940 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 199959 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 254752 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 456006 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 407487 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 31346 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 30786 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 45273 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 67356 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 74466 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве вырос на 8,1%

Киев • УНН

 • 7379 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,1%, с 30 января по 5 февраля в столице зарегистрировали 21 581 больного. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве вырос на 8,1%

"По сравнению с прошлой неделей наблюдается рост заболеваемости как среди взрослого, так и среди детского населения. Так, пока взрослых заболело 6 753 против 6 199 (за 4 неделю), рост на 8,2%, детей - 14 828 против 13 628, рост на 8,1%. В структуре заболеваемости за 5 неделю дети составляют 68,7%, как и на прошлой неделе. Среди школьников зарегистрировали незначительный рост заболеваемости - 6 172 случая, что составляет 41,6% (за 4 неделю 5 474 - 40,2% от общего количества заболевших детей) и 28,6% (за 4 неделю - 27,6%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - рассказал заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, в учреждения здравоохранения столицы с 30 января по 5 февраля госпитализировали 271 человека, из них 176 - это дети.

Напомним, как сообщал УНН, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве вырос на 8,4%.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев
Brent
$63.84
Bitcoin
$79,490.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.01
Золото
$3,018.15
Ethereum
$1,570.26