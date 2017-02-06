Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве вырос на 8,1%

"По сравнению с прошлой неделей наблюдается рост заболеваемости как среди взрослого, так и среди детского населения. Так, пока взрослых заболело 6 753 против 6 199 (за 4 неделю), рост на 8,2%, детей - 14 828 против 13 628, рост на 8,1%. В структуре заболеваемости за 5 неделю дети составляют 68,7%, как и на прошлой неделе. Среди школьников зарегистрировали незначительный рост заболеваемости - 6 172 случая, что составляет 41,6% (за 4 неделю 5 474 - 40,2% от общего количества заболевших детей) и 28,6% (за 4 неделю - 27,6%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - рассказал заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, в учреждения здравоохранения столицы с 30 января по 5 февраля госпитализировали 271 человека, из них 176 - это дети.

Напомним, как сообщал УНН, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве вырос на 8,4%.