Рівень захворюваності на грип і ГРВІ в Києві зріс на 8,1%
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У Києві спостерігається зростання захворюваності на грип і ГРВІ на 8,1%, з 30 січня до 5 лютого в столиці зареєстровано 21 581 хворий. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
“У порівнянні з попередній тижнем спостерігається зростання захворюваності як серед дорослого, так і серед дитячого населення. Так, наразі дорослих захворіло 6753 проти 6199 (за 4 тиждень), зростання на 8,2%, дітей — 14 828 проти 13 628, зростання на 8,1%. У структурі захворюваності за 5 тиждень діти складають 68,7%, як і минулого тижня. Серед школярів зареєстровано незначне зростання захворюваності — 6172 випадки, що складає 41,6% (за 4 тиждень 5474 — 40,2% від загальної кількості захворілих дітей) і 28,6% (за 4 тиждень — 27,6%) від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою”, — розповів заступник голови КМДА Микола Поворозник.
За його словами, до закладів охорони здоров’я столиці з 30 січня до 5 лютого госпіталізована 271 особа, з них 176 — це діти.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, рівень захворюваності на грип і ГРВІ в Києві зріс на 8,4%.