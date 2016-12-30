Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве снизился на 23,8%
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. С 26 до 29 декабря наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 23,8%. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН.
"Снижение заболеваемости происходит как за счет взрослого, так и детского населения. Так, детей заболели 15926 (снижение на 25,3%). В частности, наблюдается уменьшение заболеваемости на 7,2% среди детей до одного года. От 1 до 4 лет уменьшилась заболеваемость на 11,8%, а от 5 до 9 лет - на 26,4%. Также наблюдается снижение заболеваемости на 40,5% среди возрастной группы от 10 до 14 лет, от 15 до 17 лет - уменьшение на 42,4%. Меньше стали болеть и школьники - на 36,3%, а взрослые - на 21,7% ", - сообщил Н.Поворозник.
По его словам, в учреждения здравоохранения госпитализированы 420 человек, в том числе 215 детей.