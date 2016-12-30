Рівень захворюваності на грип і ГРВІ у Києві знизився на 23,8%

“Зниження захворюваності відбувається за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло 15 926 (зниження на 25,3%). Зокрема, спостерігається зменшення захворюваності на 7,2% серед дітей одного року. Від 1 до 4 років зменшилась захворюваність на 11,8%, а від 5 до 9 років — на 26,4%. Також спостерігається зниження захворюваності на 40,5% серед вікової групи від 10 до 14 років, від 15 до 17 років — зменшення на 42,4%. Менше стали хворіти й школярі — на 36,3%, а дорослі — на 21,7%”, — повідомив М.Поворозник.

За його словами, до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 420 осіб, у тому числі 215 дітей.