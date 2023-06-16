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Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС остается стабильным - Энергоатом

Киев • УНН

 • 915877 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС на сегодняшнее утро остается стабильным. Об этом сообщает Энергоатом в Telegram, пишет УНН.

Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС остается стабильным - Энергоатом

Цитата

"По состоянию на 09:00 16 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя продолжает снижаться, в пруду-охладителе Запорожской АЭС без изменений – 16,67 м. Этого вполне достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщает Энергоатом.

Детали

Сейчас уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, остается на уровне 11,19 метров.

В последнее время уровень воды в канале существенно не падает, и его показатели уже не зависят от колебаний Каховского водохранилища, отметили в Энергоатоме.

Дополнение

Ранее сообщалось, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, поэтому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит

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