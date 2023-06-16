Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС залишається стабільним - Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС на сьогоднішній ранок залишається стабільним. Про це повідомляє Енергоатом у Telegram, пише УНН.
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"Станом на 09:00 16 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя продовжує знижуватись, у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін – 16,67 м. Цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомляє Енергоатом.
Деталі
Наразі, рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, залишається на рівні 11,19 метрів.
Протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, та його показники вже не залежать від коливань Каховського водосховища, зазначили в Енергоатомі.
Доповнення
Раніше повідомлялось, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається
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