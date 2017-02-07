Уровень аварийности на дорогах остается критическим в девяти областях

За прошедшие сутки на дорогах Украины погибли четверо граждан, травмированы - 50.

"Сегодня, 7 февраля, в некоторых регионах ограничено движение транспорта. Критической по уровню аварийности остается ситуация в девяти областях страны. В частности, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Хмельницкой, Волынской, Львовской, Закарпатской и Кировоградской областях зафиксировали рост уровня аварийности более чем на 50%", - говорится в сообщении.

Кроме того, высокий уровень аварийности остается в Ивано-Франковской, Ровенской, Одесской, Днепропетровской и Луганской областях.

Как сообщалось, движение грузового транспорта ограничено в Киевской и Хмельницкой областях. В Закарпатской области ограничено движение для всех видов транспорта на трассе О-071207. В Черкасской области ввели ограничения для грузового транспорта на трассах М-05, Н-01, Н-08.