Рівень аварійності на дорогах залишається критичним у дев’яти областях
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Станом на 7 лютого критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у дев’яти областях та ще у п’яти областях рівень аварійності залишається високим. Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції.
За минулу добу на автошляхах України загинуло четверо громадян, травмовано — 50.
“Сьогодні, 7 лютого, у деяких регіонах обмежено рух транспорту. Критичною за рівнем аварійності залишається ситуація в дев’яти областях країни. Зокрема, у Житомирській, Київській, Чернігівській, Хмельницькій, Волинській, Львівській, Закарпатській та Кіровоградській областях зафіксовано зростання рівня аварійності більше ніж на 50%”, — сказано у повідомленні.
Окрім того, високий рівень аварійності залишається у Івано-Франківській, Рівненській, Одеській, Дніпропетровській та Луганській областях.
Як повідомлялося, рух вантажного транспорту обмежено у Київській та Хмельницькій областях. На Закарпатті обмежено рух для всіх видів транспорту на трасі О-071207. На Черкащині введенні обмеження для вантажного транспорту на трасах М-05, Н-01, Н-08.