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Решению США по Сирии предшествовала беседа Эрдогана и Трампа

Киев • УНН

 • 8717 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Решение Вашингтона о выводе войск из Сирии было принято по итогам телефонного разговора между президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и США Дональдом Трампом, который состоялся на прошлой неделе. Об этом агентству Reuters сообщил высокопоставленный представитель Белого дома, пожелавший остаться неназванным, передает УНН.

Решению США по Сирии предшествовала беседа Эрдогана и Трампа

"Все, что происходит сейчас (вывод американских войск из Сирии - ред.) является воплощением в жизнь договоренности, достигнутой в ходе этого телефонного разговора", - сказал источник.

Между тем, в Госдепартаменте США отклонили просьбу корреспондента АА прокомментировать ситуацию вокруг вывода американских подразделений из Сирии.

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Напомним, Соединенные Штаты готовятся к выводу всех войск из Сирии. Ранее, в результате авиаудара по юго-востоку сирийской провинции Дейр-эз-Зор, погибли по меньшей мере 17 мирных жителей.

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