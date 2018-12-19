Рішенню США щодо Сирії передувала бесіда Ердогана і Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Рішення Вашингтона про виведення військ з Сирії було прийнято за підсумками телефонної розмови між президентами Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом і США Дональдом Трампом, що відбувся на минулому тижні. Про це агентству Reuters повідомив високопоставлений представник Білого дому, який побажав залишитися неназваним, передає УНН.
“Все, що відбувається зараз (виведення американських військ з Сирії — ред.) є втіленням в життя домовленості, досягнутої в ході цієї телефонної розмови”, — сказало джерело.
Тим часом, в Держдепартаменті США відхилили прохання кореспондента АА прокоментувати ситуацію навколо виведення американських підрозділів з Сирії.
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Нагадаємо, Сполучені Штати готуються до виводу всіх військ з Сирії. Раніше, в результаті авіаудару по південному сході сирійської провінції Дейр-ез-Зор, загинули щонайменше 17 мирних жителів.