Решение КСУ может повлиять на судьбу дела "Суркисов-Привата" - эксперт

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Сегодня ситуация в деле "Суркисов - ПриватБанка" пока складывается в пользу Украины, даже несмотря на сомнительные решения отдельных судов. Но в дальнейшем шансы олигархов заставить государство выплачивать им миллиарды будет зависеть от решения КСУ, который изучает закон о совершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности. Об этом в комментарии УНН рассказал политолог Виктор Таран.