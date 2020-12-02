Решение КСУ может повлиять на судьбу дела "Суркисов-Привата" - эксперт

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Сегодня ситуация в деле "Суркисов - ПриватБанка" пока складывается в пользу Украины, даже несмотря на сомнительные решения отдельных судов. Но в дальнейшем шансы олигархов заставить государство выплачивать им миллиарды будет зависеть от решения КСУ, который изучает закон о совершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности. Об этом в комментарии УНН рассказал политолог Виктор Таран.

"Если рассматривать ситуацию вокруг ПриватБанка, то мы должны ее рассматривать в определенном историческом контексте и смотреть на все процессы, которые были вокруг национализации.

На сегодняшнем этапе, складывается такое впечатление, что Украина выиграет, и эти решения судебные, которые у нас есть, они в пользу государства (решение ВСУ, - ред). И это в частности, подчеркнули и наши европейские партнеры", - говорит эксперт и добавляет, что есть и проблемы.

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В частности, Таран напомнил, что в КСУ сейчас изучают закон о совершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, принятый ВРУ в мае.

"... существует риск, если этот закон будет обжалован и отменен.

Поэтому об этом говорят эксперты, ведь это решение "висит" над каждым украинцем, над государством и может привести к непредсказуемым последствиям", - сказал Таран.

Как известно, 15 июля текущего года Большая палата ВС частично удовлетворила кассацию НБУ, Кабмина и ПриватБанка, отменив постановление Окружного админсуда Киева и постановление Киевского апелляционного суда от 2017 года об отмене постановления Нацбанка о признании Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительным процедуры bail-in.

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Напомним, 2 сентября Печерский райсуд Киева принял решение о выплате из государственного ПриватБанка около 350 млн долларов семье Суркисов по иску об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации. Решение принял судья Сергей Вовк без рассмотрения спора по существу.

8 сентября ВСУ остановил его выполнение.

Средства в размере 350 млн долларов в пользу Суркисов из Украины пытаются взыскать шесть оффшорных компаний: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments.

Последние фигурируют в расследовании американских аудиторов Kroll, которое описывает схему вывода из ПриватБанка 150 млн.

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