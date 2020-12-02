Рішення КСУ може вплинути на долю справи "Суркісів-Привату" - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Сьогодні ситуація у справі "Суркісів - ПриватБанку" поки складається на користь України, навіть попри сумнівні рішення окремих судів. Але надалі шанси олігархів змусити державу виплачувати їм мільярди буде залежати від рішення КСУ, який вивчає закону про вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності. Про це у коментарі УНН розповів політолог Віктор Таран.
"Якщо розглядати ситуацію навколо ПриватБанку, то ми повинні її розглядати в певному історичному контексті і дивитися на всі процеси, які були навколо націоналізації.
На сьогоденному етапі, складається таке враження, що Україна виграє, і ці рішення судові, які в нас є, вони на користь держави (рішення ВСУ, - ред). І це зокрема, підкреслили і наші європейські партнери", - каже експерт і додає, що є й проблеми.
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Зокрема, Таран нагадав, що у КСУ зараз вивчають закон про вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності, ухвалений ВРУ у травні.
"...існує ризик, якщо цей закон буде оскаржений і скасований.
Тому про це говорять експерти, адже це рішення "висить", над кожним українцем, над державою і може призвести до непередбачуваних наслідків", - сказав Таран.
Як відомо, 15 липня поточного року Велика палата ВС частково задовольнила касацію НБУ, Кабміну і ПриватБанку, скасувавши постанову Окружного адмінсуду Києва і постанову Київського апеляційного суду від 2017 року про скасування постанови Нацбанку про визнання Суркісів пов'язаними із ПриватБанком особами та визнання недійсною процедури bail-in.
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Нагадаємо, 2 вересня Печерський райсуд Києва прийняв рішення про виплату з державного ПриватБанку близько 350 млн доларів родині Суркісів за позовом про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку при націоналізації. Рішення ухвалив суддя Сергій Вовк без розгляду спору по суті.
8 вересня ВСУ зупинив його виконання.
Кошти у розмірі 350 млн доларів на користь Суркісів з України намагаються стягнути шість офшорних компаній: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments.
Останні фігурують у розслідуванні американських аудиторів Kroll, яке описує схему виведення з ПриватБанку 150 млн.