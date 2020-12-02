Рішення КСУ може вплинути на долю справи "Суркісів-Привату" - експерт

"Якщо розглядати ситуацію навколо ПриватБанку, то ми повинні її розглядати в певному історичному контексті і дивитися на всі процеси, які були навколо націоналізації.

На сьогоденному етапі, складається таке враження, що Україна виграє, і ці рішення судові, які в нас є, вони на користь держави (рішення ВСУ, - ред). І це зокрема, підкреслили і наші європейські партнери", - каже експерт і додає, що є й проблеми.

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Зокрема, Таран нагадав, що у КСУ зараз вивчають закон про вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності, ухвалений ВРУ у травні.

"...існує ризик, якщо цей закон буде оскаржений і скасований.

Тому про це говорять експерти, адже це рішення "висить", над кожним українцем, над державою і може призвести до непередбачуваних наслідків", - сказав Таран.

Як відомо, 15 липня поточного року Велика палата ВС частково задовольнила касацію НБУ, Кабміну і ПриватБанку, скасувавши постанову Окружного адмінсуду Києва і постанову Київського апеляційного суду від 2017 року про скасування постанови Нацбанку про визнання Суркісів пов'язаними із ПриватБанком особами та визнання недійсною процедури bail-in.

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Нагадаємо, 2 вересня Печерський райсуд Києва прийняв рішення про виплату з державного ПриватБанку близько 350 млн доларів родині Суркісів за позовом про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку при націоналізації. Рішення ухвалив суддя Сергій Вовк без розгляду спору по суті.

8 вересня ВСУ зупинив його виконання.

Кошти у розмірі 350 млн доларів на користь Суркісів з України намагаються стягнути шість офшорних компаній: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments.

Останні фігурують у розслідуванні американських аудиторів Kroll, яке описує схему виведення з ПриватБанку 150 млн.