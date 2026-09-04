Рынок труда Канады теряет темп — насколько сократилась занятость и повлияла ли на это "ссора" с США

В августе экономика Канады потеряла 41 700 рабочих мест, что свидетельствует о резком замедлении темпов найма после чрезвычайно активного летнего периода; при этом уровень безработицы остался неизменным на отметке 6,4%, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Августовский отчет дает одну из последних "чистых" картин состояния канадского рынка труда, прежде чем последствия введения президентом США Дональдом Трампом новых 50-процентных пошлин начнут сказываться на экономике.

Эти пошлины затрагивают относительно небольшую долю канадского экспорта, однако они распространяются на уязвимые отрасли — в частности, производство изделий из древесины, — что повышает риск того, что недавний рост активности на рынке труда может практически сойти на нет.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали увеличение количества рабочих мест примерно на 15 000 (после значительного роста на 75 100 в июле). Прогноз относительно уровня безработицы совпал с фактическим показателем.

Курс канадского доллара снизился на 0,51% — до 1,3860 канадского доллара за доллар США (или 72,15 цента США). Доходность двухлетних государственных облигаций выросла после публикации данных рынка труда, поднявшись на 1,3 базисного пункта до 2,469%.

По данным Статистического управления Канады, основное сокращение рабочих мест произошло в секторе полной занятости (минус 35 900 позиций), тогда как в секторе частичной занятости количество рабочих мест уменьшилось на 5 800.

Недавние показатели найма были завышены за счет временных факторов, таких как наем персонала для проведения переписи населения и работы, связанные с чемпионатом мира по футболу; вместе это обеспечило прирост 181 000 рабочих мест за период с апреля по июль.

Рост показателей в последние месяцы также объясняется тем, что экономика в целом продемонстрировала большую устойчивость к торговым ограничениям со стороны США, действующим уже более 18 месяцев, и массовых увольнений пока удалось избежать.

Однако ожидается, что вступление в силу новых американских пошлин и ответных мер Канады (начиная с начала следующей недели) несколько замедлит этот рост. В сфере услуг, включая здравоохранение, образование, транспорт и финансовый сектор, заняты четыре из пяти представителей рабочей силы; именно этот сектор принял на себя основной удар сокращения занятости в августе.

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По данным Статистического управления Канады (StatsCan), в августе в этой сфере было ликвидировано 51 500 рабочих мест; наибольшие потери понесли такие отрасли, как деловые и вспомогательные услуги (в том числе обслуживание зданий), а также оптовая и розничная торговля.

Уровень безработицы остался на минимальной за два года отметке, несмотря на то что экономика столкнулась с волной пошлин, введенных администрацией Трампа.

Замедление роста численности рабочей силы, вызванное ужесточением иммиграционных правил и старением трудовых ресурсов, также способствовало улучшению показателей безработицы в последние месяцы.

Численность рабочей силы, составлявшая 22,632 млн человек, сократилась впервые с февраля.

Уровень безработицы среди молодежи в августе вырос на 0,3 процентного пункта, достигнув 12,9%, что прервало тенденцию к снижению, наблюдавшуюся с апреля по июль.

Средняя почасовая оплата труда постоянных работников — важный индикатор инфляционных процессов — снизилась в августе до 2% (с 3% месяцем ранее), достигнув самого низкого уровня более чем за семь лет (если не учитывать период пандемии).

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