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Ринок праці Канади втрачає оберти - наскільки скоротилось зайнятість і чи мала вплив "сварка" із США

Київ • УНН

 • 744 перегляди

У серпні Канада втратила 41 700 робочих місць, а безробіття залишилося на рівні 6,4%. Нові мита США загрожують подальшим уповільненням.

Ринок праці Канади втрачає оберти - наскільки скоротилось зайнятість і чи мала вплив "сварка" із США

У серпні економіка Канади втратила 41 700 робочих місць, що свідчить про різке уповільнення темпів найму після надзвичайно активного літнього періоду; при цьому рівень безробіття залишився незмінним на позначці 6,4%, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Серпневий звіт дає одну з останніх "чистих" картин стану канадського ринку праці, перш ніж наслідки введення президентом США Дональдом Трампом нових 50-відсоткових мит почнуть позначатися на економіці.

Ці мита зачіпають відносно невелику частку канадського експорту, проте вони стосуються вразливих галузей — зокрема виробництва виробів з деревини — що підвищує ризик того, що нещодавнє зростання активності на ринку праці може практично зійти нанівець.

Аналітики, опитані агентством Reuters, прогнозували зростання кількості робочих місць приблизно на 15 000 (після значного збільшення на 75 100 у липні). Прогноз щодо рівня безробіття збігся з фактичним показником.

Курс канадського долара знизився на 0,51% - до 1,3860 канадського долара за долар США (або 72,15 цента США). Прибутковість дворічних державних облігацій зросла після публікації даних ринку праці, піднявшись на 1,3 базисного пункту до 2,469%.

За даними Статистичного управління Канади, основне скорочення робочих місць відбулося у секторі повної зайнятості (мінус 35 900 позицій), тоді як у секторі часткової зайнятості кількість робочих місць зменшилась на 5 800.

Нещодавні показники найму були завищені за рахунок тимчасових факторів, таких як наймання персоналу для проведення перепису населення та роботи, пов'язані з чемпіонатом світу з футболу; разом це забезпечило приріст 181 000 робочих місць період із квітня до липня.

Зростання показників в останні місяці також пояснюється тим, що економіка загалом продемонструвала велику стійкість до торговельних обмежень з боку США, що діють вже понад 18 місяців, і масових звільнень поки що вдалося уникнути.

Проте очікується, що набуття чинності нових американських мит і заходів Канади у відповідь (починаючи з початку наступного тижня) дещо сповільнить це зростання. У сфері послуг, включаючи охорону здоров'я, освіту, транспорт та фінансовий сектор, зайняті четверо з п'яти представників робочої сили; саме цей сектор прийняв на себе основний удар скорочення зайнятості у серпні.

Канада запровадить нові мита на американські товари у відповідь на тарифи США26.08.26, 00:41 • 3862 перегляди

За даними Статистичного управління Канади (StatsCan), у серпні у цій сфері було ліквідовано 51 500 робочих місць; Найбільших втрат зазнали такі галузі, як ділові та допоміжні послуги (у тому числі обслуговування будівель), а також оптова та роздрібна торгівля.

Рівень безробіття залишився на мінімальній за два роки позначці, незважаючи на те, що економіка зіткнулася з хвилею мит, введених адміністрацією Трампа.

Уповільнення зростання чисельності робочої сили, викликане посиленням імміграційних правил та старінням трудових ресурсів, також сприяло покращенню показників безробіття в останні місяці.

Чисельність робочої сили, що становила 22,632 млн людей, скоротилася вперше з лютого.

Рівень безробіття серед молоді у серпні зріс на 0,3 процентного пункту, досягнувши 12,9%, що перервало тенденцію до зниження, що спостерігалася з квітня до липня.

Середня погодинна оплата праці постійних працівників — важливий індикатор інфляційних процесів — знизилася у серпні до 2% (з 3% місяцем раніше), досягнувши найнижчого рівня більш як за сім років (якщо не враховувати період пандемії).

Канада готова повернутися до торговельних переговорів зі США – Карні назвав головну умову04.09.26, 02:18 • 3930 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвіт
Reuters
Дональд Трамп
Канада