Годовщина COVID-19: от 55-летнего китайца к 55 миллионам больных

17 ноября 2019 года. Именно эту дату считает началом эпидемии китайское издание South China Morning Post. В своих публикациях SCMP ссылается на правительственные записки, в которых есть свидетельства о том, что человек заразился "новой болезнью".

Речь шла о 55-летнем жителе провинции Хубэй, которого позже и начали считать как "нулевого пациента".

31 декабря 2019 гоад. В городе Ухань в Центральном Китае зафиксировали 27 случаев заболевания "пневмонией неизвестного происхождения". Интересным фактом стало то, что большинство больных ранее работали на местном рынке морепродуктов.

Всю серьезность ситуации подтверждало то, что в город направились эксперты Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая для наблюдения за вирусом.

В этот же день Всемирная организация здравоохранения была проинформирована о выявлении случаев "пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем".

3 января 2020 года. Распространение. В Китае количество больных "неизвестной формой пневмонии" возросло до 44.

"Идентификация показала, что это не распространенные заболевания органов дыхания, такие как грипп, птичий грипп и аденовирусная инфекция", - говорилось в сообщении Центрального информационного агентства Китая.

11 января 2020 года. Первая смерть и классификация "коронавируса". В городе Ухань обнаружен еще 41 случай пневмонии, исследование которых показало новый коронавирус (nCoV). Именно тогда и зафиксирована первая смерть - 61-летний мужчина, который регулярно посещал оптовый рынок морепродуктов.

13 января 2020 года. Китаянку отправили на карантин в Таиланде, вирус впервые обнаружили за пределами Китая.

20 января 2020 года. Иностранное распространение. В Южной Корее зарегистрировали первый случай заболевания неизвестной формой пневмонии.

Добавим, что во всех трех случаях больные посещали Ухань.

21 января 2020 года. В США зарегистрировали первый случай заболевания "неизвестной формой пневмонии".

22 января 2020 года. ВОЗ созывает экстренное заседание. Генеральный директор Тедрос Адханом Гебреесус заявляет, что коронавирус еще не является причиной говорить о международной чрезвычайной ситуации.

23 января 2020 года. Начало карантина. Китай закрывает сообщение с Уханем и провинцией Хубэй из-за распространения нового вируса.

24 января 2020 года. Вирус в Европе. В Финляндии госпитализировали двух китайских туристов с подозрением на новый смертельный вирус.

В это же время во Франции также сообщили о двух случаях заражения коронавирусом.

30 января 2020 года. ВОЗ признала распространение коронавируса нового типа международной чрезвычайной ситуацией.



Вместе с этим организация призывает все страны мира готовиться к противодействию инфекции.

1 февраля 2020 года. Коронавирус распространился уже на 24 страны.

В США начали разработку вакцины против коронавируса и не исключили начала испытаний через три месяца.



5 февраля 2020 года. Около 3700 пассажиров оказались на карантине круизного лайнера Diamond Princess. Более 700 пассажиров имеют положительные результаты теста на коронавирус, 14 умирают. Карантин продолжается почти месяц. Среди заболевших - двое украинцев.

6 февраля 2020 года. В Китае умер врач Ли Веньлян, который одним из первых сообщил о распространении неизвестного вируса и был задержан китайской полицией из-за распространения этой информации.

В этот же день в Ухане произошел первый случай "некитайской смерти" от осложнений коронавируса нового типа - умер 60-летний американец.

14 февраля 2020 года. Ученые показали, как коронавирус выглядит под микроскопом.



19 февраля 2020 года. В Китае началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс, который должен эвакуировать граждан Украины из провинции Хубэй. В эвакуационном списке - 48 граждан Украины и 29 иностранцев.

В это же время в Новых Санжарах в Полтавской области люди митинговали из-за размещения эвакуированных из Китая украинцев в санатории в области.



Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за событий в Новых Санжарах и отметил, что самый страшный вирус - это вирус ненависти.

22 февраля 2020 года. Правительство Италии ввело ограничения свободы на передвижение в тех областях на севере страны, где особенно распространились случаи заражения коронавирусом COVID-19.

25 февраля 2020 года. В ВОЗ заявили, что пик эпидемии коронавируса в Китае прошел. Италия и Иран становятся новым эпицентром коронавирусного заболевания в мире.

3 марта 2020 года. Первый случай коронавируса в Украине. В Черновцах госпитализировали мужчину.

8 марта 2020 года. Bloomberg заявляет, что убытки мировой экономике от коронавируса могут составить 2,7 трлн долларов.

11 марта 2020 года. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусов нового типа, является пандемией.

В Украине Кабмин ввел карантин сроком с 12 марта по 3 апреля.

На данный момент всего в 114 странах мира зарегистрировано около 118 тыс. случаев заражения COVID-19.

12 марта 2020 года. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо идет на карантин после того, как у его жены нашли коронавирус.



13 марта 2020 года. Президент США Дональд Трамп объявляет о чрезвычайной ситуации, выделяют 50 млрд долларов федеральной помощи.

15 марта 2020 года. Количество случаев заражения коронавируса в мире превысило количество больных в Китае.

17 марта 2020 года. Из-за COVID-19 УЕФА переносит Евро-2020 на год. Все ведущие национальные первенства по футболу и другим видам спорта приостановили соревнования.

24 марта 2020 года. Международный олимпийский комитет объявляет о переносе игр 2020 года.

26 марта 2020 года. В мире количество больных коронавирусом превысило полмиллиона человек.

28 марта 2020 года. Конгресс США по борьбе с экономическими и социальными последствиями пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2 принял самый большой в истории страны пакет помощи экономике в размере почти 2 трлн долларов.



10 апреля 2020 года. Количество смертей от коронавируса в мире превысило 95 тыс. человек.

13 апреля 2020 года. В ВОЗ заявили, что коронавирус будет продолжать возвращаться небольшими вспышками пока не будет вакцины.

14 апреля 2020 года. Количество инфицированных коронавирусом в мире приближается к 2 млн.

В этот же день Всемирная организация здравоохранения заявляет, что не сможет заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.



27 мая 2020 года. В ВОЗ заявили, что центр пандемии коронавирусной инфекции COVID-1 переместился на американский континент.



28 июня 2020 года. Смертность в мире превышает 500 тыс., подтверждено 10 млн инфицированных.

По данным ВОЗ в мире разрабатывается более 200 вакцин против COVID-19.

7 июля 2020 года. Президент Бразилии заявил, что болен коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения признала, что "появляются доказательства" распространение коронавирусной инфекции воздушным путем.

28 июля 2020 года. Трамп подтвердил, что вакцина против COVID-19 будет готова к концу года.

11 августа 2020 года. В России заявили о завершении клинических исследований вакцины от коронавируса. То есть, РФ стала первой страной, которая одобрила вакцину против COVID-19.

17 августа 2020 года. Китай зарегистрировал вакцину против COVID-19.

27 августа 2020 года. Еврокомиссия подписала первый контракт с фармкомпанией на получение 300 млн доз вакцины от коронавирусной болезни.



Правда, в начале сентября AstraZeneca приостановила испытания на поздних стадиях экспериментальной вакцины из-за серьезных побочных эффектов у участника.

13 сентября 2020 года. Оксфордский университет и фармацевтическая компания AstraZeneca восстановили клинические испытания вакцины от COVID-19, прерванные из-за болезни одного из участников исследования.

В этот день министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина сосредоточена на производстве лекарственного средства от COVID-19.

29 сентября 2020 года. Министерство здравоохранения обратилось к ведущим компаниям, которые находятся на финальной стадии разработки вакцины от коронавирусной болезни.

Число жертв пандемии COVID-19 превысило отметку в 1 млн.

2 октября 2020 года. По количеству новых инфицированных Украина заняла 11-е место в мире с 4633-ю инфицированными в сутки. Общее количество инфицированных в этот день составило 217 661 человек.

11 октября 2020 года. В мире коронавирусом заболели более 37 млн человек.

Странами с наибольшим распространением коронавируса являются США (7716659), Индия (6979423), Бразилия (5055888), Россия (1278245).

13 октября 2020 года. От COVID-19 в мире выздоровели более 26 млн человек.

11 ноября 2020 года. В Украине ввели жесткий "карантин выходного дня".

12 ноября 2020 года. В Украине уже 500 тыс. случаев COVID-19, в сутки антирекорд - 11 057.

16 ноября 2020 года. Потенциальная вакцина от COVID-19, разработанная в США компанией Moderna, эффективная почти на 95%.

17 ноября 2020 года. В мире инфекцией, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, заразились уже 54,98 млн человек.