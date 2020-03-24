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Олімпійські ігри у Токіо перенесено на 2021 рік

Олімпійські ігри у Токіо перенесено на 2021 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Літня Олімпіада в Токіо перенесена на 2021 рік. Про це повідомив прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, зазначає УНН з посиланням на агентство Reuters.

Він звернувся з відповідною пропозицією до глави Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, і той підтримав його. Передбачається, що змагання відбудуться не пізніше літа 2021 року.

Олімпійські ігри в Токіо повинні були пройти з 24 липня по 9 серпня.

Заява японського прем’єра про перенесення Олімпіади-2020:

Раніше декілька країн закликали МОК відкласти проведення літньої Олімпіади в зв’язку з пандемією коронавірусу. Канада і Австралія оголосили, що не будуть відправляти своїх спортсменів на змагання, якщо Олімпіада в Токіо буде проведена в призначені терміни.

Раніше, виступаючи в парламенті, прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що не вважає за можливе проводити літні Олімпійські ігри в Токіо під час пандемії коронавірусної інфекції.

“Я думаю, що ситуація в світі зараз не така, щоб проводити Олімпіаду”, — сказав політик.

Абе повідомив, що має намір обговорити питання проведення Ігор з главою Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом.

Раніше глава японського уряду не виключив перенесення дати Олімпіади. За його словами, необхідно в першу чергу брати до уваги здоров’я і безпеку спортсменів.

Однак голова оргкомітету Ігор-2020 Есіро Морі відкинув варіант повного скасування змагань.

22 березня на сайті МОК з’явилася заява, що остаточне рішення про майбутнє літніх Ігор 2020 року буде прийнятое протягом місяця. ЗМІ писали, що опрацьовуються варіанти перенесення на один або два роки.

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