Пандемія коронавірусу: японський прем'єр заявив, що "ситуація у світі зараз не для Олімпіади-2020"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Виступаючи в парламенті, прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що не вважає за можливе проводити літні Олімпійські ігри в Токіо під час пандемії коронавірусної інфекції, пише УНН з посиланням на телеканал NHK.
“Я думаю, що ситуація в світі зараз не така, щоб проводити Олімпіаду”, — сказав політик.
Абе повідомив, що має намір обговорити питання проведення Ігор з главою Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом.
Раніше глава японського уряду не виключив перенесення дати Олімпіади. За його словами, необхідно в першу чергу брати до уваги здоров’я і безпеку спортсменів.
Однак голова оргкомітету Ігор-2020 Есіро Морі відкинув варіант повного скасування змагань. Трохи раніше олімпійські комітети Канади і Австралії вирішили не відправляти свої делегації на Олімпіаду в зв’язку з пандемією. Вони також закликали МОК на рік відкласти проведення змагань.
22 березня на сайті МОК з’явилася заява, що остаточне рішення про майбутнє літніх Ігор 2020 року буде прийнятое протягом місяця. ЗМІ писали, що опрацьовуються варіанти перенесення на один або два роки.
Заява японського прем'єра: