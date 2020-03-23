Пандемия коронавируса: японский премьер заявил, что "ситуация в мире сейчас не для Олимпиады-2020"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Выступая в парламенте, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что не считает возможным проводить летние Олимпийские игры в Токио во время пандемии коронавирусной инфекции, пишет УНН со ссылкой на телеканал NHK.
“Я думаю, что ситуация в мире сейчас не такая, чтобы проводить Олимпиаду”, — сказал политик.
Абэ сообщил, что намерен обсудить вопрос проведения Игр с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.
Ранее глава японского правительства не исключил переноса даты Олимпиады. По его словам, необходимо в первую очередь учитывать здоровье и безопасность спортсменов.
Однако председатель оргкомитета Игр-2020 Ёсиро Мори отверг вариант полной отмены соревнований. Немного ранее олимпийские комитеты Канады и Австралии решили не отправлять свои делегации на Олимпиаду в связи с пандемией. Они также призвали МОК в год отложить проведение соревнований.
22 марта на сайте МОК появилось заявление, что окончательное решение о будущем летних игр 2020 года будет прийнятое течение месяца. СМИ писали, что прорабатываются варианты переноса на один или два года.
Заявление японского премьера: