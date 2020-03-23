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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102482 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105326 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107310 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106123 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Пандемия коронавируса: японский премьер заявил, что "ситуация в мире сейчас не для Олимпиады-2020"

Пандемия коронавируса: японский премьер заявил, что "ситуация в мире сейчас не для Олимпиады-2020"

Киев  •  УНН

 • 28413 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Выступая в парламенте, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что не считает возможным проводить летние Олимпийские игры в Токио во время пандемии коронавирусной инфекции, пишет УНН со ссылкой на телеканал NHK.

“Я думаю, что ситуация в мире сейчас не такая, чтобы проводить Олимпиаду”, — сказал политик.

Абэ сообщил, что намерен обсудить вопрос проведения Игр с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

Ранее глава японского правительства не исключил переноса даты Олимпиады. По его словам, необходимо в первую очередь учитывать здоровье и безопасность спортсменов.

Однако председатель оргкомитета Игр-2020 Ёсиро Мори отверг вариант полной отмены соревнований. Немного ранее олимпийские комитеты Канады и Австралии решили не отправлять свои делегации на Олимпиаду в связи с пандемией. Они также призвали МОК в год отложить проведение соревнований.

22 марта на сайте МОК появилось заявление, что окончательное решение о будущем летних игр 2020 года будет прийнятое течение месяца. СМИ писали, что прорабатываются варианты переноса на один или два года.

Заявление японского премьера:

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