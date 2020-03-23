Пандемія коронавірусу: Австралія слідом за Канадою відмовилася від участі в Олімпіаді-2020 через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Олімпійський комітет Австралії слідом за аналогічним рішенням Олімпійського комітету Канади відмовився від участі в Олімпійських Іграх 2020 року у Токіо через пандемію COVID-19, пише УНН з посиланням на відповідну заяву.
Канадські спортсмени не поїдуть на Олімпійські ігри в Токіо влітку 2020 року через пандемію коронавірусу. Про це повідомили олімпійський і паралімпійський комітети країни.
З аналогічною заявою виступив олімпійський комітет Австралії. Обидві країни закликали Міжнародний олімпійський комітет перенести змагання на наступний рік.
Раніше 22 березня глава МОК Томас Бах поширив лист, в якому оголосив, що рішення про можливе перенесення літньої Олімпіади буде прийнято протягом чотирьох найближчих тижнів. За даними ЗМІ, розглядаються варіанти про перенесення змагань на декілька місяців, рік або два.
Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня.
Додамо, 19 березня олімпійський вогонь передали організатором Ігор-2020 у Токіо.