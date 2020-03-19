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Олімпійський вогонь передали організатором Ігор-2020 у Токіо

Олімпійський вогонь передали організатором Ігор-2020 у Токіо

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У Греції відбулася церемонія передачі олімпійського вогню оргкомітету Ігор-2020 у Токіо. Її пряму трансляцію вело грецьке суспільне телебачення ERT, пише УНН.

Урочиста церемонія пройшла на стадіоні “Панатінаїкос” в Афінах, на якому в 1896 році відбулися перші в сучасній історії Олімпійські ігри. Через пандемії коронавируса вона пройшла без глядачів і журналістів.

Грецькі спортсмени — стрибунка з жердиною Єкатеріні Стефаніді і гімнаст Елефтеріос Петруніс, які перемогли на Іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро, запалили естафетний факел від вівтаря на арені.

Триразова олімпійська чемпіонка з боротьби Йосіда Саорі і триразовий олімпійський чемпіон з дзюдо Номура Тадахіро, котрі повинні були прийняти естафету відмовилися від поїздки в Грецію. Спочатку планувалося, що вони привезуть вогонь до Японії.

На церемонії з привітанням виступив глава Олімпійського комітету Греції Спірос Капралос. Голова оргкомітету “Токіо-2020”, колишній прем’єр-міністр Японії Йосіро Морі направив відеозвернення учасникам заходу.

The Olympic flame is on its way to #Tokyo2020

Tokyo Organizing committee representative Naoko Imoto has received the flame and it will now be transported to Miyagi prefecture in a specially designed #Tokyo2020 lantern. #OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/963rIXeGtQ

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 19, 2020

Планується, що 20 березня олімпійський вогонь прибуде до Японії. 

Естафета олімпійського вогню Ігор-2020 стартувала 12 березня зі Стародавньої Олімпії, проте потім була зупинена на вимогу грецької сторони

В Японії естафета розпочнеться 26 березня о футбольному тренувальному центрі в префектурі Фукусіма, що постраждала в 2011 році від руйнівного цунамі і аварії на однойменній АЕС. Літня Олімпіада в Токіо повинна пройти з 24 липня по 9 серпня, Паралімпійські ігри — з 25 серпня по 6 вересня.

Влада Японії дотримується послідовної позиції, згідно з якою коронавірус не завадить проведенню літніх Олімпійських і Паралімпійських ігор в Токіо. Ідея проведення Олімпіади без глядачів була минулого тижня також категорично відкинута японською владою.

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