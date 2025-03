Олимпийский огонь передали организатором Игр-2020 в Токио

Торжественная церемония прошла на стадионе “Панатинаикос” в Афинах, на котором в 1896 году состоялись первые в современной истории Олимпийские игры. Из-за пандемии коронавируса она прошла без зрителей и журналистов.

Греческие спортсмены — прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди и гимнаст Элефтериос Петрунис, победившие на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, зажгли эстафетный факел от алтаря на арене.

Трехкратная олимпийская чемпионка по борьбе Йосида Саори и трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Номура Тадахиро, котрые должны были принять эстафету отказались от поездки в Грецию. Изначально планировалось, что они привезут огонь в Японию.

На церемонии с приветствием выступил глава Олимпийского комитета Греции Спирос Капралос. Председатель оргкомитета “Токио-2020”, бывший премьер-министр Японии Йосиро Мори направил видео-обращение участникам мероприятия.

The Olympic flame is on its way to #Tokyo2020



Tokyo Organizing committee representative Naoko Imoto has received the flame and it will now be transported to Miyagi prefecture in a specially designed #Tokyo2020 lantern. #OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/963rIXeGtQ

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 19, 2020

Планируется, что 20 марта олимпийский огонь прибудет в Японию.

Эстафета олимпийского огня Игр-2020 стартовавшая 12 марта из Древней Олимпии, однако затем была остановлена по требованию греческой стороны.

В Японии эстафета начнется 26 марта в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима, пострадавшей в 2011 году от разрушительного цунами и аварии на одноименной АЭС. Летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры — с 25 августа по 6 сентября.

Власти Японии придерживается последовательной позиции, согласно которой коронавирус не помешает проведению летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Идея проведения Олимпиады без зрителей была на прошлой неделе также категорически отвергнута японскими властями.